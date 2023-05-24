العشرات على بوابة الخضراء: وين الوعد وين" (صور+فيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، مطالبين الحكومة العراقية بتنفيذ وعد قطعته منذ شهرين يقضي بتعيينهم.

وقال مصطفى الدراجي (أحد المتظاهرين)، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ثلاث فئات من الفاحصين على وزارة الدفاع العراقية، مبينا أن الفئة المضمنة على قرار (399) هم الشريحة الوحيدة غير المدرجين ضمن تعيينات موازنة 2023".

وأضاف الدراجي أن "حل مشكلتهم حصراً لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكون هذه الفئة تمتلك تخصيصاً مالياً، وتحتاج إلى موافقة منه شخصياً"، لافتا الى ان عددهم نحو 399.

وأوضح أن نحو 180 شخصا من الفاحصين نظموا اليوم، تظاهرة قرب البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء، مطالبين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بانصافهم وتضمين مخصصات لهم في الموازنة العامة مع أقرانهم في باقي التجمعات لاكمال اجراءات تعيينهم.

وبين الدراجي أن مستشار رئيس الوزراء مكتب شؤون المواطنين قاسم الظالمي كان قد والفاحصين 399 فاحص بتعيينهم منذ نحو شهرين، إلا أنه لم ينفذ هذا الوعد، ولذلك فإن المتظاهرين رفعوا باصواتهم شعار (وين الوعد وين .. دكتور قاسم كلمتك صار الهة شهرين).