العشائر ثائرة.. تظاهرات و"نفير عام" قرب حقول نفط جنوبي العراق

العشائر ثائرة.. تظاهرات و"نفير عام" قرب حقول نفط جنوبي العراق
شفق نيوز/
أعلنت 3 عشائر في شمال محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، انطلاق تظاهرة كبيرة أمام البوابة
التاسعة لحقل غرب القرنة 2، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل لأهالي
المناطق القريبة من الحقول النفطية.
وقال ممثل
التظاهرة، علي صباح الشغانبي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عشائر
(الشغانبة، الببخيت، والهليجية)، إضافة إلى العشائر الأخرى القريبة من الحقول
النفطية، نظّمت تظاهرة سلمية واسعة للمطالبة بحقوقها المشروعة".
وأشار
الشغانبي، إلى أن "هذه المناطق قدّمت الكثير للوطن، ومع ذلك ما زالت تعاني
من شح المياه وخسارة 40% من أراضيها بسبب عمليات الاستخراج النفطي، دون أن تجني
أي فوائد منها سوى الأمراض والمعاناة المستمرة".
وأضاف أن
"الحكومة مطالبة بالاستجابة العاجلة لهذه المطالب التي كفلها الدستور"،
لافتاً إلى أن "سكان المناطق القريبة من الحقول النفطية بحاجة إلى وقفة
جادة لتحسين أوضاعهم من خلال تشغيل العاطلين عن العمل، تأهيل البنى التحتية،
وتحسين الخدمات، بما يليق بحجم التحديات التي تواجههم، لا سيما الآثار البيئية
الخطيرة الناجمة عن الانبعاثات النفطية".
وفي مطلع الشهر
تقريباً، تظاهر أهالي ناحية الثغر في قضاء القرنة شمالي البصرة، أمام الحقول
النفطية مهددين بإغلاقها في حال عدم تنفيذ المطالب.
وقال ممثل
الحراك خالد منديل، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي الثغر قالوا اليوم كلمتهم
معلنين عن مطالبهم المشروعة التي يريدون بها حياة كريمة تنقذهم مما يعيشونه جراء
عمليات الاستخراج النفطي التي لا نفع لهم منها ولا مصلحة".
وسبق هذا الحراك
والاعتصام ثلاث تظاهرات حاشدة لأهالي قضاء القرنة احتجاجاً على تجاهل مطالبهم من
قبل الحكومتين المحلية والاتحادية.
ومطلع العام
الحالي، انطلقت تظاهرات في قضاء الصادق شمالي البصرة احتجاجاً على تردي الخدمات،
ونصب المحتجون سرادق اعتصام هناك لحين تلبية مطالبهم.