العشائر ثائرة.. تظاهرات و"نفير عام" قرب حقول نفط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت 3 عشائر في شمال محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، انطلاق تظاهرة كبيرة أمام البوابة التاسعة لحقل غرب القرنة 2، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل لأهالي المناطق القريبة من الحقول النفطية.

وقال ممثل التظاهرة، علي صباح الشغانبي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عشائر (الشغانبة، الببخيت، والهليجية)، إضافة إلى العشائر الأخرى القريبة من الحقول النفطية، نظّمت تظاهرة سلمية واسعة للمطالبة بحقوقها المشروعة".

وأشار الشغانبي، إلى أن "هذه المناطق قدّمت الكثير للوطن، ومع ذلك ما زالت تعاني من شح المياه وخسارة 40% من أراضيها بسبب عمليات الاستخراج النفطي، دون أن تجني أي فوائد منها سوى الأمراض والمعاناة المستمرة".

وأضاف أن "الحكومة مطالبة بالاستجابة العاجلة لهذه المطالب التي كفلها الدستور"، لافتاً إلى أن "سكان المناطق القريبة من الحقول النفطية بحاجة إلى وقفة جادة لتحسين أوضاعهم من خلال تشغيل العاطلين عن العمل، تأهيل البنى التحتية، وتحسين الخدمات، بما يليق بحجم التحديات التي تواجههم، لا سيما الآثار البيئية الخطيرة الناجمة عن الانبعاثات النفطية".

وفي مطلع الشهر تقريباً، تظاهر أهالي ناحية الثغر في قضاء القرنة شمالي البصرة، أمام الحقول النفطية مهددين بإغلاقها في حال عدم تنفيذ المطالب.

وقال ممثل الحراك خالد منديل، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي الثغر قالوا اليوم كلمتهم معلنين عن مطالبهم المشروعة التي يريدون بها حياة كريمة تنقذهم مما يعيشونه جراء عمليات الاستخراج النفطي التي لا نفع لهم منها ولا مصلحة".

وسبق هذا الحراك والاعتصام ثلاث تظاهرات حاشدة لأهالي قضاء القرنة احتجاجاً على تجاهل مطالبهم من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية.

ومطلع العام الحالي، انطلقت تظاهرات في قضاء الصادق شمالي البصرة احتجاجاً على تردي الخدمات، ونصب المحتجون سرادق اعتصام هناك لحين تلبية مطالبهم.