"العسكري" يشيد بنقض قرار إعدام قاتل الهاشمي ويغير موقف الكتائب من حجب "تلغرام"

شفق نيوز/ أشاد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، يوم الخميس، بقرار السلطة القضائية بنقض قرار الإعدام الذي صدر بحق قاتل الخبير بشؤون التنظيمات الإرهابية هشام الهاشمي، فيما أعلن موقفاً مغايراً تجاه حجب تطبيق "تلغرام" الذي سبق وأن أدانته الكتائب.

وقال العسكري في تدوينة على حسابه بتطبيق "تلغرام" "مرة أخرى أثبت القضاء العراقي أنه مهني قوي، ولا يخضع للإملاءات الخارجية، ويتعين على الشعب العراقي شكره على موقفه الشجاع في نقضه قرارات محكمة جنايات الرصافة كافة".

وأشار إلى أن هذا النقض "أنصف الملازم الأول أحمد الكناني، ابن المؤسسة الأمنية في وزارة الداخلية، والذي اتهم قهراً بقتل هشام الهاشمي من قبل (لجنة أبو رغيف) غير الدستورية، والمشكّلة في وقت (حكومة… الكاظمي)".

وأضاف "على المنصات الإعلامية والناشطين، التروي والتعامل بعقلانية مع قرار الحكومة الخاص بحجب (التلغرام)، وأن يحذروا من الوقوع في فخاخ الأعداء".

وجدد العسكري التأكيد على أن "كتائب حزب الله لن تشارك في انتخابات مجالس المحافظات، وسيكون للكتائب موقف متشدد تجاه من يتعمد زج اسمها في هذه الانتخابات".

وفي وقت سابق، أصدرت السلطة القضائية العراقية قراراً يقضي بنقض حكم الإعدام الصادر بحق أحمد الكناني المتهم الأول بقتل هشام الهاشمي

وكانت كتائب حزب الله من أول المنددين بقرار الحكومة بحجب تطبيق "تلغرام" إلى جانب أحزاباً وجهات ونواباً وسياسيين آخرين.