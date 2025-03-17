العزاوي يعود لرئاسة استثمار ديالى ليجد نفسه في مكتب نائب المحافظ.. وثائق

شفق نيوز/عاد كريم العزاوي إلى منصب رئيس هيئة استثمار المحافظة، اليوم الاثنين، تنفيذاً لقرار قضائي صدر قبل خمسة أشهر، وذلك بعد أن كان المحافظ قد أصدر سابقاً قراراً بسحب يده من المنصب.

وتظهر وثائق رسمية صادرة اليوم الاثنين، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن قراراً صدر باعادة كريم العزاوي الى وظيفته رئيساً لهيئة استثمار ديالى اعتباراً من يوم 4 كانون الثاني 2025 بعد شهرين من سحب يده بتاريخ 4 تشرين الثاني 2024".

وتعليقا على الوثائق قال رئيس هيئة استثمار ديالى كريم العزاوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "باشر اليوم الاثنين، بوظيفته رسميا بعد انتهاء مدة سحب اليد وسلامة الإجراءات".

ولاحقا، بعد وقت قصير من اعلان المباشرة بالمنصب، قرر محافظ ديالى عدنان الشمري، تنسيب رئيس هيئة استثمار ديالى الى مكتب نائبه الفني بعد قرار إلغاء سحب يده وإعادته لمنصبه.

وفي هذه الاثناء، بت رئيس مجلس ديالى عمر الكروي رسمياً في القضية، وقرر الغاء قرار تنسيب العزاوي إلى مكتب المحافظ.

وقال العزاوي في وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز، إن تنسيب العزاوي الى مكتب المحافظ لاسند قانوني له، كون هيئة الاستثمار تتمتع بالاستقلالية.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن تنسيب العزاوي لمكتب نائب المحافظ جاء لحين البت بمقترح العزل من الوظيفة المرفوع من مكتب المحافظ الى أمانة مجلس الوزراء.

وكانت محكمة قضاء الموظفين أصدرت في 22/10/2024 قرارا يقضي بإعادة كريم العزاوي لمنصب رئيس هيئة استثمار ديالى وإلغاء قرار سحب يده لمخالفته القانون.

وأصدر محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري في 4/10/2024 قرارا بسحب يد كريم العزاوي من رئاسة هيئة استثمار ديالى".