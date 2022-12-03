العراق: 600 مليون متر مكعب مجموع الإيرادات المائية المتحققة خلال هذه الفترة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم السبت، أن مجموع الإيرادات المائية المتحققة من تساقط الأمطار و ورود السيول مؤخرا بلغ 600 مليون متر مكعب، وانه تم خزن 25 بالمئة من تلك الكمية في السدود الموجودة في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده علي راضي ثامر المتحدث الرسمي للوزارة للحديث حول توسعة الخطة الزراعية للموسم الحالي ونسبة الإيرادات المتحققة من المياه.

وقال ثامر في المؤتمر الذي بثته الوزارة من على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "تم إقرار زيادة الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي بمقدار مليون دونم تعتمد على المياه السطحية لتصبح المساحة الكلية المشمولة ضمن هذا الموسم مليونين و500 ألف دونم".

وأكد أن هذه الزيادة تأتت من التحسن النسبي في الإيرادات المائية خصوصا خلال فترة تساقط الأمطار، وورود السيول في بعض المناطق التي تم استغلالها بشكل أمثل من قبل الوزارة، مبينا أن مجموع الإيرادات المائية التي تحققت في هذه الفترة بحدود 600 مليون متر مكعب تم تأمين أكثر من 25 بالمئة من هذه الكمية لتعزيز الخزين المائي في السدود.

كما أشار ثامر إلى أن النسبة الأكبر من هذه الكمية والتي تُقدر بـ75 بالمئة تم توجيهها في نهري دجلة والفرات من أجل إغناء المناطق الزراعية ودعم الرية الأولى للزراعة للموسم الشتوي الذي شارف على نهايته، وكذلك استهدف المناطق التي عانت من الشحة المائية في الفترة الماضية وتأمين الإطلاقات وتحديدا في مناطق الأهوار التي تم دفع كميات كبيرة من المياه لانعاشها، مردفا بالقول إن هذه الكميات ستشهد اطلاق كميات اضافية خلال الفترة القادمة من المياه بعد الانتهاء من الرية الأولى إضافة إلى موضوع تحسين بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي وتأمين المياه الخام للمناطق كافة.

وتابع أن 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية سيتم تأمينها من المياه الجوفية ضمن الخطة الواعدة إضافة إلى تأمين لمياه البساتين وأيضا تأمين لمياه الشرب.

وقررت الحكومة العراقية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي توسعة الخطة الزراعية الشتوية وزيادة مساحة مليون دونم للخطة الزراعية الشتوية المقرّة، لتصبح المساحة الكلية المزروعة بالاعتماد على المياه السطحية (2,500) مليون دونم.

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية التي تقلصت الى 50% خلال الموسم الماضي عما كانت عليه في السنوات السابقة.