العراق .. 41 حالة وفاة وأكثر من 5000 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، عن تسجيل 41 وفاة وأكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي للجائحة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مختبراتها سجلت 5258 إصابة جديدة ليصل معها الإجمالي إلى 784716"، كما سجلت الوزارة 41 وفاة ليرتفع معها الإجمالي إلى 13937.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 4237 مريضا من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 706904".

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه الموقف الوبائي كما ورد من الوزارة ولجميع المحافظات.