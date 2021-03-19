سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق .. 41 حالة وفاة وأكثر من 5000 إصابة جديدة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-19T13:00:45+0000
العراق .. 41 حالة وفاة وأكثر من 5000 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، عن تسجيل 41 وفاة وأكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي للجائحة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مختبراتها سجلت 5258 إصابة جديدة ليصل معها الإجمالي إلى 784716"، كما سجلت الوزارة 41 وفاة ليرتفع معها الإجمالي إلى 13937.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 4237 مريضا من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 706904".

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه الموقف الوبائي كما ورد من الوزارة ولجميع المحافظات.

related

العراق يسجل 902 اصابتين و11 حالة وفاة بكورونا

Date: 2021-01-01 12:25:01
العراق يسجل 902 اصابتين و11 حالة وفاة بكورونا

وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

Date: 2020-11-02 13:28:16
وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

82 وفاة و4597 إصابة جديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-09-10 13:31:11
82 وفاة و4597 إصابة جديدة بكورونا في العراق

العراق يسجل اعلى معدل اصابات بكورونا واكثر من 1600 حالة تعافٍ

Date: 2020-07-08 14:40:12
العراق يسجل اعلى معدل اصابات بكورونا واكثر من 1600 حالة تعافٍ

الصحة العراقية تصدر تحذيراً جديداً: المتعافون من كورونا تركوا التدابير الوقائية

Date: 2020-11-20 10:28:48
الصحة العراقية تصدر تحذيراً جديداً: المتعافون من كورونا تركوا التدابير الوقائية

حالات التعافي تتفوق على الاصابات بكورونا مجددا في العراق

Date: 2020-09-01 12:15:29
حالات التعافي تتفوق على الاصابات بكورونا مجددا في العراق

العراق يعلن 107 وفيات وقرابة 2500 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-07-01 15:49:18
العراق يعلن 107 وفيات وقرابة 2500 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

العراق.. 84 وفاة و4326 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-17 13:30:15
العراق.. 84 وفاة و4326 إصابة جديدة بكورونا