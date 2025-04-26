العراق.. 4 ضحايا بصاعقة برق وحادث "غير متوقع" داخل معمل طرشي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص، إثر حادث غير متوقع داخل معمل طرشي في بغداد، وضرب صاعقة رعدية سيارة أثناء مرورها على طريق كركوك - تكريت.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بـ"مصرع عمالين اثنين نتيجة سقوط (ونج) خاص بنقل براميل الطراشي بهم داخل أحد معامل الطرشي ضمن منطقة عويريج جنوب العاصمة بغداد".

وعن حادث الصاعقة الرعدية، قال المصدر، إن مدنيين اثنين أُصيبا إثر تعرضهما لصاعقة برق أثناء مرورهما على الطريق الرابط بين كركوك وتكريت.

وأوضح المصدر، أن "المدنيين كانا يستقلان سيارة داخل إحدى القرى الواقعة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، ضمن ناحية الرشاد (45 كم جنوب غربي كركوك)، عندما ضربت صاعقة رعدية مركبتهما، ما أسفر عن إصابتهما بجروح متفاوتة".

وأضاف، أن "فرق الإسعاف هرعت إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى أن حالتهما الصحية مستقرة.

وشهدت محافظتا كركوك وصلاح الدين، اليوم، تساقط أمطار مصحوبة بصواعق رعدية متفرقة، ما تسبب بوقوع عدة حوادث في بعض المناطق الريفية.