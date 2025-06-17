العراق.. 3 وفيات وإصابات عديدة بحوادث سير وحالة غرق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بوقوع حادث مروري مروّع على طريق شارزور - سيد صادق، قرب قرية محمودخاني.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث أسفر عن وفاة سائق المركبة في موقع الحادث، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة".

وأشار إلى أن "جثة الضحية نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية، في حين تم نقل المصابين إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج".

في حين أفاد مصدر آخر، بإصابة مجموعة من طلبة السادس الإعدادي بحادث سير في محافظة الديوانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على طريق حلة - ديوانية، أدى إلى إصابة مجموعة من طلبة السادس الاعدادي، كانوا في طريقهم لأداء الامتحانات في منطقة الدبلة ناحية الابراهيمية".

وبين المصدر، أن "الطلبة المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يتمكنوا من إجراء الامتحان".

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني من محافظة ديالى، بغرق طالب في نهر اروائي شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "طالباً في الصف الثاني متوسط توفي اليوم، غرقا اثناء السباحة في نهر اروائي بناحية كنعان شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

في حين أكد المصدر ذاته، وفاة امرأة ورجلين واصابة 5 أشخاص، بحوادث سير متفرقة على طرق خارجية في محافظة ديالى.

ونبه المصدر، إلى إن "ثلاثة حوادث سير متفرقة وقعت اليوم على طريق بغداد - كركوك وطريق كنعان - بعقوبة وطريق المقدادية - بعقوبة".

وأشار إلى ان الحوادث الثلاثة أسفرت عن مصرع امرأة ورجلين واصابة 5 أشخاص، نقلوا جميعهم إلى المستشفى".