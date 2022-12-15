العراق يأمل مضاعفة الدعم الأمريكي لمواجهة التغيرات المناخية والجفاف

شفق نيوز / أعرب وزير البيئة العراقي نزار آميدي، يوم الخميس، عن أمله مضاعفة التعاون والدعم مع الولايات المتحدة، في مواجهة مشكلات التغيرات المناخية والجفاف.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير البيئة، للسفيرة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، في مكتبه ببغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، شهد بحث أطر التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد آميدي، بحسب البيان، أن "دور الولايات المتحدة مهم وكبير بدعم العراق في جميع الأصعدة لاسيما الجانب البيئي وتأثيرات التغير المناخي عليه"، داعياً رومانوسكي، إلى "تعزيز جهودها الدبلوماسية لزيادة كمية الاطلاقات المائية من دول المنبع ومضاعفة التعاون في كافة المجالات البيئية ومنها ملف التخلص من الالغام والمقذوفات الحربية".

من جانبها، أعربت رومانوسكي، عن رغبة الولايات المتحدة بـ"دعم الحكومة العراقية في كل القضايا البيئية، وتأثير التغير المناخي فضلا عن تبادل الخبرات والاهتمام بالمشاريع البيئية ودعم العراق مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر المناخ المقبل الذي سيعقد في دبي للحصول الدعم المطلوب".