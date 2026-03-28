العراق يؤكد: لا مؤشرات لتلوث إشعاعي واستنفار لمراقبة المنشآت النووية الإقليمية

شفق نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية العراقية، يوم السبت، عدم تسجيل أي تلوث إشعاعي داخل البلاد، رغم سلسلة الهجمات التي استهدفت منشآت نووية في الجارة إيران.

وأوضح رئيس الهيئة، المهندس النووي فاضل حاوي مزبان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهيئة تبلغت عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعرض عدة منشآت إيرانية لهجمات، شملت (منشأة تصنيع الكتلة الصفراء في محافظة يزد، محطة بوشهر الكهرونووية، ومعمل الحديد والصلب في خوزستان).

وأكد مزبان أنه "لم يتم تسجيل أي انتشار لمواد مشعة أو تلوث إشعاعي، كما لم تؤشر منظومات الإنذار المبكر لدينا أي زيادة في مستويات الإشعاع" جراء تلك الاستهدافات.

وفي سياق متصل، شدد مزبان - بصفته رئيساً لغرفة العمليات المركزية للطوارئ - على "الجاهزية التامة" لمنظومات المراقبة الوطنية بالتعاون مع شبكة الإنذار المبكر العالمية، التي تغطي مساحات استراتيجية تمتد من الأردن (بمحاذاة مفاعل ديمونة) وصولاً إلى الخليج العربي (قرب محطة بوشهر)، لضمان الكشف اللحظي عن أي تغير إشعاعي.

وختم البيان بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة من قبل الجهات الأمنية المختصة، وفقاً لمتطلبات خطة الطوارئ النووية الوطنية وتطورات الحالة الميدانية في المنطقة.