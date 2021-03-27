العراق يؤكد صعوبة السيطرة على الوباء رغم إطلاقه حملة التطعيم

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت صعوبة السيطرة على وباء كورونا رغم إطلاقها حملتين للتطعيم ضد الفيروس، معلنة في الوقت ذاته عن تعاقدها مع شركتي "فايزر وسينوفارم" لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاح تكفي لنصف سكان العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لا زالت جائحة كورونا تمثل تحديا كبيرا للأنظمة الصحية في مختلف الدول ،حيث وصل عدد الاصابات بالعالم اكثر من ١٢٧ مليون اصابة وما يقارب ٢،٧ مليون وفاة خلال الموجات المتتالية التي تضرب دول العالم وأخرها الموجة الثالثة للجائحة التي تعصف بدول عدة" .

وأكدت أن "التصاعد بعدد الاصابات يستمر في بلدنا نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والتلكؤ في تطبيق الحظر الصحي الشامل بسبب التبعات الاقتصادية و العبء المعيشي على اصحاب الدخل المحدود مما يؤدي الى صعوبة السيطرة على هذا الوباء وضعف تطبيق تلك الاجراءات" .

وقالت الوزارة ايضا أنها "حرصت منذ بدء الجائحة على مراقبة التطورات العلمية ونتائج البحوث العلمية لأنتاج اللقاح المخصص لكوفيد ١٩ ، وفور اعلان تحالف كافي - مرفق كوفاكس عن انشاء تحالف دولي لضمان التوزيع العادل للقاحات وفتح باب الانضمام اليه".

ونوهت إلى أن "العراق سارع الى الانضمام الى هذا المرفق وتم توقيع الاتفاقية الانضمام الى المرفق في شهر ايلول عام ٢٠٢٠ ، وكذلك التواصل مع شركات فايزر وسينوفارم لضمان التعاقد معهما بشكل مبكر ، واستطعنا التعاقد على ٢٠ مليون جرعة تكفي لتلقيح ٥٠ % من المواطنين الاعزاء كمرحلة اولى من خطة التحصين الوطنية" .

وتابعت بالقول إن "مؤسساتنا الصحية أنجزت توزيع ٥٠ الف جرعة من لقاح سينوفارم على الشرائح ذات الاختطار العالي من الملاكات الطبية والصحية والاجهزة الامنية و أصحاب الامراض المزمنة وتم توزيع ٣٣٦ الف جرعة من لقاح استرازنيكا الذي تم استلامه يوم الخميس ٢٥ اذار من مرفق كوفاكس على اكثر من ٦٦٠ منفذ تلقيحي في عموم البلاد مع توفر كل الاستعدادات اللازمة لإستقبال المواطنين وتلقيحهم".

ووفقا للوزارة فإن المراكز الصحية باشرت اليوم السبت بتلقيح المواطنين المسجلين ضمن قاعدة التسجيل الالكتروني الوطنية .

وأكدت الوزارة "على أهمية اللقاحات والتي تعتبر السبيل الأقصر للسيطرة على الوباء حيث تحمي الانسان من الاصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين ٧٠-٩٥٪؜ في مختلف اللقاحات المقرة عالميا ولكنها تمنع الاصابة الشديدة بنسبة ١٠٠٪؜ وتحمي من خطر الوفاة ، وكذلك نشير الى مأمونية وسلامة اللقاحات وفعاليتها كونها مقرة من منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الدولية" .

كما أهابت الصحة والبيئة "بالسكان إلى الاسراع الى التلقيح في المراكز الصحية المعتمدة للمسجلين على المنصة الإلكترونية وفق المواعيد المرسلة لهم ، وأيضا لشريحة غير المسجلين حيث سيقوم الموظف المختص في المركز بتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات ومن ثم تلقيحهم".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس 25 من شهر آذار/مارس الجاري، وصول وجبة جديدة من لقاح كورونا إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اولى وجبات اللقاحات من خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس قد وصلت الى مطار بغداد الدولي".

من جهتها أعلنت كل من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك اليوم عن تسلم العراق 336 ألف جرعة من لقاح فايروس كورونا من نوع أسترازينيكا (AstraZeneca) عبر مرفق كوفاكس.

"وكوفاكس" عبارة عن آلية شراكة يقودها بشكل مشترك كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (CEPI)، وتحالف اللقاحات (غافي)، ومنظمة الصحة العالمية، جنبا إلى جنب مع اليونيسيف، الشريك الاساسي للتوصيل.

ووصل لقاح أسترازينيكا الذي تم تصنيعه في معهد أس كي – بايو في كوريا الجنوبية، الخميس 25 آذار 2021، وتم تسلمه في مطار بغداد الدولي من قبل وزير الصحة العراقي، حسن محمد التميمي، رفقة فريق من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف.

وتسلم العراق بشكل رسمي من الصين أول دفعة من جرعات لقاح كورونا في مطلع شهر آذار الجاري، وكانت الكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وهي عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.