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العراق يؤكد تسجيل عشرات المصابين بكورونا بين العائدين من الهند

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-12T12:31:41+0000
العراق يؤكد تسجيل عشرات المصابين بكورونا بين العائدين من الهند

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الأربعاء، تسجيل 110 مصابين بفيروس كورونا بين العراقيين الذين تم إجلاؤهم حديثا من الهند.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "العراقيين المصابين بفيروس كورونا الذين تم إجلاؤهم من الهند، لا يحملون السلالة الهندية من الجائحة".

وأضاف البدر، أن "جميع العائدين من الهند يخضعون لضوابط وإجراءات الصحة العامة"، نافياً ما نشر بشأن "عدم أتباع إجراءات الصحة مع العائدين العراقيين من الهند".

وأوضح أن وزارة الصحة، "نجحت في استقبال الوجبة الأولى من العائدين من الهند، وكان بينهم 83 مصاباً تم عزلهم، وتم استقبال الوجبة الثانية وكان بينهم 27 مصابا".

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