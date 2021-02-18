العراق يؤشر تفشياً واسعاً بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، يوم الخميس، عن تفشٍ سريع للسلالة الجديدة لفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "أكثر من خمسين بالمئة من الإصابات التي تسجل في مؤسسات وزارة الصحة هي بالسلالة الجديدة للفيروس".

وأشار الى "تسجيل إصابات شديدة بين الأطفال والشباب وهذا ينذر بخطر كبير ولا سيما بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة وكذلك نسبة الدخول الى المستشفيات وهذا يشكل ضغطا كبيرا على المؤسسات الصحية".

ودعا وزير الصحة إلى "الابتعاد عن التنقل بين المناطق، مشددا على "تطبيق فرض الغرامات للمخالفين لقرارات اللجنة العليا".