العراق يوقف مكتب MBC عن العمل وبدء إجراءات سحب الترخيص

شفق نيوز/ قرر مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، يوم السبت، إيقاف مكتب قناة MBC عن العمل وأكد البدء بإجراءات سحب الترخيص.

وذكر بيان لمجلس المفوضين ورد لوكالة شفق نيوز، "بالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الاعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فاننا نؤكد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وايقافها عن العمل في العراق".

ووجه المجلس وفقاً للبيان الجهاز التنفيذي في الهيئة بإلغاء رخصة العمل الممنوحة لها.

واقتحم العشرات من أنصار الفصائل المسلحة، فجر السبت، مكتب محطة MBC السعودية في حي الجامعة بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك احتجاجاً على تقرير تلفزيوني بثته المجموعة الإخبارية.

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريرا بثته قناة MBC السعودية الناطقة باللغة العربية، مشددة على أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها".