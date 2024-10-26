العراق يوقف حركة الطيران في جميع مطاراته حتى اشعار اخر

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم السبت، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات، وذلك بالتزامن مع ضربات اسرائيلية استهدفت إيران.

وذكر وزارة النقل العراقية في بيان: "بسبب التوترات الإقليمية تم ايقاف الملاحة الجوية العراقية الى اشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية، حتى اشعار اخر.

وأضاف ان "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الاجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من اجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين الى مطارات العراق وكذلك الطائرات التي تعبر الاجواء العراقية".

وأعلنت اسرائيل شن ضربات جوية على مواقع عسكرية في الداخل الإيراني وعلى مرحلتين.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة "فارس" الايرانية فجر السبت، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافاً لهجوم الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن بعض الأصوات كانت مرتبطة بنظام الدفاع الجوي.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي شن هجمات اسرائيلية على هداف وصفها بالعسكرية في الداخل الإيراني.

وقال أدرعي في تدوينة على منصة "إكس": "جيش الدفاع يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي: "يجري جيش الدفاع تقييمًا متواصلًا للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، جب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري".

وكانت وسائل اعلام أمريكية، أعلنت فجر السبت، عن بدء الرد الإسرائيلي على إيران، عبر استهداف مواقع عدة.

وتوعدت تل أبيب مراراً برد على الهجوم الإيراني، بينما حثتها واشنطن على اقتصار هجماتها على القواعد العسكرية دون المنشآت النفطية والنووية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات بعدما أطلقت طهران يوم الأول من أكتوبر أكثر من 180 صاروخا نحو إسرائيل مستهدفة 3 قواعد جوية إسرائيلية، قالت إيران إنها رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو الماضي، فضلا عن جنرال بالحرس الثوري الإيراني كان مع زعيم حزب الله حسن نصرالله، يوم اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي.