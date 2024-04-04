العراق يوقع مع الأمم المتحدة وثيقة مشروع "صمود الإنسان والتنوع البيولوجي في الأهوار"

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس مراسم توقيع وثيقة مشروع صمود الإنسان والتنوع البيولوجي في أهوار بلاد الرافدين بين وزارة الموارد المائية يمثلها الوزير عون ذياب عبد الله، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp في العراق أوكي لوتسما.

ويهدف هذا المشروع للمساهمة في التخفيف من التغير المناخي والتقليل من تأثيرات الشحة المائية وبناء قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة تأثيرات التغير المناخي ومعالجة الأسباب الجذرية لتدهور التنوع البيولوجي واستعادة الحياة البرية من خلال تمكين المرأة مع تحقيق منافع مشتركة عبر الحد من الفقر وترسيخ التماسك الاجتماعي.

والعراق خامس أشد البلدان تضرراً من التغير المناخي بحسب الأمم المتحدة، كما أنه شهد منذ العام 2020 أزمة مياه خطيرة تصاعدية جراء شح الأمطار و"حرب المياه" التي شنتها عليه دول المنبع (تركيا، وإيران، وسوريا) لتبلغ الأزمة ذروتها خلال العام الماضي حيث انخفضت مناسيب نهريّ دجلة والفرات إلى مستويات غير مسبوقة، لدرجة أن قاع النهرين جف تماماً في بعض المناطق التي يمران بها.

وفي مناطق أخرى انخفض إلى حد لم يعد بإمكان محطات مياه الشرب سحب الماء لكدورته، وأيضاً لتدنيه إلى أقل من نصف متر، إلى جانب انخفاض كبير في السدود والبحيرات والخزانات المائية، وتحول الأهوار الجنوبية إلى أراضٍ جافة.