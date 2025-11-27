العراق يوقع مشروع تطوير جودة الصناعة الدوائية مع شركة سعودية

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، عن توقيع مشروع لمراقبة وتطوير جودة الصناعة الدوائية في البلاد بالتعاون مع شركة مطابقة الجودة السعودية، وذلك في مقر الوزارة ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن مراسم التوقيع جرت بإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي، وبحضور ممثل السفارة السعودية في العراق محمد العتيبي، والملحق التجاري للسفارة مطلق الدوسري، والوكيل الفني للوزارة هاني العقابي، وعدد من المديرين العامين ووفد الشركة السعودية.

وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز جودة الصناعة الدوائية الوطنية والارتقاء بمعايير التصنيع الدوائي وفق الأنظمة الدولية، عبر الاستعانة بمكتب استشاري متخصص لتقديم خدمات استشارية ورقابية شاملة، وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لدعم مراحل التنفيذ ضمن نظام جودة متكامل يعتمد آليات حديثة وكفاءات مؤهلة.

وأضاف البيان أن المكتب الاستشاري سيعمل على تقديم المشورة والتقييم والتخطيط والمتابعة خلال فترة تنفيذ العقد، بما يسهم في تطوير الأنظمة والإجراءات التنظيمية ورفع مستوى الامتثال لمعايير الجودة العالمية، وتعزيز قدرة المصانع الدوائية العراقية على اجتياز عمليات التفتيش المحلية والدولية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يُعد خطوة مهمة لتعزيز ثقة الأسواق المحلية والدولية بالمنتج الدوائي العراقي ودعم توجهاتها في تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.

ومثّل وزارة الصحة في توقيع العقد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية رائد علي طه، فيما مثّل الجانب السعودي المدير التنفيذي لشركة مطابقة الجودة السعودية خالد شايع.