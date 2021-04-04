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العراق يوضح بشأن "السحابة الكبريتية" القادمة من إيطاليا

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-04T21:10:24+0000
العراق يوضح بشأن "السحابة الكبريتية" القادمة من إيطاليا

شفق نيوز / أصدرت دائرة التوعية والاعلام البيئي العراقية، مساء الأحد، توضيحا بشأن السحابة الكبريتية القادمة من إيطاليا إلى أجواء البلاد.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السحابة الكبريتية القادمة من إيطاليا نحو العراق ودول المنطقة خلال 24 ساعة المقبلة، لا داعي للتخوف الكبير منها".

ونصحت الدائرة في بيانها المواطنين بـ"استمرار ارتداء الكمامة وغلق النوافذ واعتماد أجهزة التكييف وإحكام الاغطية على خزانات المياه لتفادي أي أضرار من غاز الكبريت المصاحب للغيمة".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، تناولت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار ثاني أوكسيد الكبريت (so2) الناتج من بركان اتينا في جزيرة صقلية الايطالية.

وأكد قسم التنبؤ الجوي العراقي، بحسب بيان لوزارة النقل، أن موضوع إنتشار ثاني أوكسيد الكبريت يخص البيئة وهو خارج عن اختصاصها.

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