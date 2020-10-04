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العراق يودع 40 درجة مئوية ويستقبل نسمات باردة

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-04T04:44:44+0000
العراق يودع 40 درجة مئوية ويستقبل نسمات باردة

شفق نيوز/ ذكر المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الاحد ان الطقس بدأ يتغير شيئيا فشيئا في العاصمة بغداد، ومدن اخرى بينها اقليم كوردستان.

وقال عطية في منشور له على "فيسبوك" اليوم، ان العاصمة بغداد ومدن الشمال ودعت درجات الحرارة العظمى 40 مـئوية وستتبعها مدن الجنوب نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل.

ونوه الى انه "تدريجيا سيكون الشعور بنسمات باردة ليلا وفوارق واضحة مابين الليل والنهار".

واردف عطية ان "صورة القمر صباح اليوم الاحد تشير لسحب رعدية ركامية ممطرة في ديالى و سليمانية، وبعض السحب الممطرة الخفيفة تغطي اجزاء من صلاح الدين وكركوك  وشرق الانبار، وسحب غير ممطرة في العاصمة وواسط".

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