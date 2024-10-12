العراق يودع أيام الحر "المرهقة" مطلع الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ سيودع العراق أجواء الصيف الحارة والمرهقة ابتداءاً من مطلع الأسبوع المقبل.

وكتب الراصد الجوي صادق عطية في نشرة جوية جديدة وردت لوكالة شفق نيوز؛ أن "المؤشرات الحالية بخصوص درجات الحرارة تشير الى استمرار الارتفاع والاجواء المرهقة نسبيا خلال ساعات النهار لغاية نهاية الاسبوع الحالي".

وأضاف عطية؛ أن "بداية الأسبوع المقبل الذي ستشهد إنخفاضاً واضحا بدرجات الحرارة بفارق عدة درجات عن الأيام الحالية خصوصا في مدن شمال وغرب ووسط البلاد، فيما يكون الانخفاض أقل في مدن الجنوب".