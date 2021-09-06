العراق يودع فصل الصيف مطلع الاسبوع المقبل ويستقبل "برودة مبكرة"

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي، علي الزيادي، يوم الاثنين، عن موعد توديع فصل الصيف الساخن مطلع الاسبوع المقبل، متوقعاً حلول موجة برد مبكرة لهذا العام.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "مدن البلاد كافة ستدخل في الأجواء شبه الخريفية الأسبوع المقبل، حيث يتوقع انهيار الأجواء الحارة في جميع المناطق، فضلا عن توقعات بحصول تراجع تدريجي في درجات الحرارة مترافق مع نشاط واضح للرياح السطحية بدءاً من يومي الخميس والجمعة المقبلين".

وأضاف أن "الانخفاض بدرجات الحرارة سيكون واضحاً وملموساً بداية الأسبوع المقبل وقد تسجل درجات حرارة في حقل الثلاثينات في مدن الوسط، وأقل من 35 م بمناطق الأقسام الشمالية والغربية، وبداية الأربعينات وأقل في مدن الجنوب".

وتابع الزيادي أن "درجات الحرارة في الصباح الباكر ستكون تحت منتصف العشرينات لأول مره منذ أشهر وسنشعر بها وتعتبر انخفاضاً مبكراً في هذا العام".