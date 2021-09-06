سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يودع فصل الصيف مطلع الاسبوع المقبل ويستقبل "برودة مبكرة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-06T14:13:59+0000
العراق يودع فصل الصيف مطلع الاسبوع المقبل ويستقبل "برودة مبكرة"

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي، علي الزيادي، يوم الاثنين، عن موعد توديع فصل الصيف الساخن مطلع الاسبوع المقبل، متوقعاً حلول موجة برد مبكرة لهذا العام.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "مدن البلاد كافة ستدخل في الأجواء شبه الخريفية الأسبوع المقبل، حيث يتوقع انهيار الأجواء الحارة في جميع المناطق، فضلا عن توقعات بحصول تراجع تدريجي في درجات الحرارة مترافق مع نشاط واضح للرياح السطحية بدءاً من يومي الخميس والجمعة المقبلين".

وأضاف أن "الانخفاض بدرجات الحرارة سيكون واضحاً وملموساً بداية الأسبوع المقبل وقد تسجل درجات حرارة في حقل الثلاثينات في مدن الوسط، وأقل من 35 م بمناطق الأقسام الشمالية والغربية، وبداية الأربعينات وأقل في مدن الجنوب".

وتابع الزيادي أن "درجات الحرارة في الصباح الباكر ستكون تحت منتصف العشرينات لأول مره منذ أشهر وسنشعر بها وتعتبر انخفاضاً مبكراً في هذا العام".

related

درجات حرارة متدنية وطقس غائم جزئياً في العراق

Date: 2020-12-21 07:12:50
درجات حرارة متدنية وطقس غائم جزئياً في العراق

زخات مطر خفيفة الليلة.. وأجواء شديدة الحرارة بعد يومين

Date: 2021-05-24 07:20:53
زخات مطر خفيفة الليلة.. وأجواء شديدة الحرارة بعد يومين

العراقيون يبدأون رحلة مرهقة مع رياح "البوارح"

Date: 2021-05-27 06:42:12
العراقيون يبدأون رحلة مرهقة مع رياح "البوارح"

لاتخرجوا هذا الاسبوع إلا للضرورة.. تحذير من اشعة لاهبة تسبب "الإرهاق الحراري"

Date: 2021-07-18 09:11:57
لاتخرجوا هذا الاسبوع إلا للضرورة.. تحذير من اشعة لاهبة تسبب "الإرهاق الحراري"

في "آب اللهاب".. العراق على موعد مع كتلة هوائية تقلب درجات الحرارة

Date: 2021-08-13 10:18:37
في "آب اللهاب".. العراق على موعد مع كتلة هوائية تقلب درجات الحرارة