العراق يودع بذور محاصيله في قبو يوم القيامة

شفق نيوز/ سيتلقى قبو مبني على جزيرة بالقطب الشمالي للحفاظ على بذور المحاصيل في العالم من الحروب والأمراض والكوارث الأخرى، بذور جديدة يوم الأربعاء ، لأول مرة من العراق .

قبو سفالبارد العالمي للبذور، الذي يقع في كهوف دائمة التجمد في جزيرة سبيتسبيرجين في منتصف الطريق بين البر الرئيسي لأوروبا والقطب الشمالي، ويفتح فقط ثلاث مرات في السنة للحد من تعرض بذوره للعالم الخارجي.

تم إطلاق الخزنة في العام 2008 ، وهي بمثابة الملاذ الأخير لبنوك الجينات الوطنية والإقليمية ، وأدت دورًا أساسيًا بين عامي 2015 و 2019 في إعادة بناء مجموعات البذور التي تضررت خلال الحرب في سوريا.

قالت الوزارة النرويجية في بيان إن أكثر من 45 ألف عينة بذرة من 13 بنكًا للجينات من آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ستُضاف يوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي عدد الودائع إلى أكثر من 1.2 مليون لأول مرة.

وذكرت انه سيتكون أول إيداع للعراق من 418 عينة من البذور من الأنواع البرية والمزروعة ، بما في ذلك القمح والأرز.

وقال ستيفان شميتز ، المدير التنفيذي لصندوق كروب تراست الذي يدير المرفق إلى جانب النرويج: "إن مشاركة الدول في مهمة Seed Vault أمر حيوي لضمان التأمين على الحياة الذي يمثله التنوع الجيني".

وكانت كوريا الجنوبية والمكسيك من بين الدول التي قدمت ودائع يوم الأربعاء.

اعتاد العالم على زراعة أكثر من 6000 نبات مختلف ، لكن خبراء الأمم المتحدة يقولون إننا نحصل الآن على حوالي 40٪ من السعرات الحرارية من ثلاثة محاصيل رئيسية - الذرة والقمح والأرز - مما يجعل الإمدادات الغذائية عرضة للخطر إذا تسبب تغير المناخ في فشل المحاصيل.