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العراق يودع الأجواء اللاهبة بدءاً من يوم غد باستثناء هذه المناطق

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-21T15:29:34+0000
العراق يودع الأجواء اللاهبة بدءاً من يوم غد باستثناء هذه المناطق

شفق نيوز / توقع الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، أن يودع العراق أجواء الطقس اللاهبة بدءاً من يوم غد الخميس، فيما تنتظر مناطق الجنوب إلى الجمعة المقبلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غد الخميس نودع الأجواء اللاهبة في شمال ووسط البلاد بسبب تدني درجات بفارق أربع إلى خمس درجات مئوية تقريباً، إضافة إلى الأقسام الغربية"، مستدركا "تبقى مدن البصرة وميسان والناصرية، درجات الحرارة مرتفعة وعالية فيها".

وأضاف أن "التغيير الإيجابي، هو هبوب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط قليلاً في أنحاء البلاد كافة، كذلك تتحول ظهر الغد الرياح السطحية في البصرة وميسان لاتجاه شمالية غربية أيضاً وتعمل علب تخفيف الضغط النفسي والرطوبة قليلاً وتعود الأجواء شبه اعتيادية رغم بقاء درجات الحرارة مرتفعة".

ولفت الزيادي، إلى أن "التغيير بدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية وخاصة البصرة وميسان سيحصل يوم الجمعة، لتكون مناطق البلاد تحت أجواء اعتيادية".

ومنذ مطلع شهر تموز الجاري، ضربت 11 منطقة ومحافظة عراقية درجات حرارة لاهبة وضعتها ضمن المناطق الأعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال أيام متفرقة.

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