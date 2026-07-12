العراق يودع الفنان التشكيلي سمير سقطري

شفق نيوز- بغداد

نعى الوسط الفني والثقافي في العراق، يوم الأحد، الفنان سمير سقطري، الذي وافته المنية تاركاً خلفه مسيرة حافلة بالإبداع الأكاديمي والتشكيلي.

وجاء في بيان لنقابة الفنانين العراقيين ورد لوكالة شفق نيوز: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان سمير سقطري، والذي وافته المنية مساء الأمس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".

ويُعد الراحل واحداً من القامات الفنية التي صقلت موهبتها في معهد وأكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، حيث تميز بأسلوبه التعبيري الفريد الذي زاوج فيه بين الهوية الرافدينية والمعاصرة، ممتداً أثره الإبداعي إلى الجيل الأكاديمي الجديد ومنهم ابنته المخرجة والباحثة السينمائية سيماء سمير سقطري.