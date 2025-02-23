العراق يودع البروفيسور طارق العذاري.. قامة مسرحية وأكاديمية بارزة

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين في البصرة، اليوم الأحد، رحيل البروفيسور طارق العذاري، الذي وافته المنية إثر مرض عضال، تاركاً خلفه إرثاً فنياً وأكاديمياً بارزاً.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفقيد كان قامة علمية وفنية كبيرة، وترك بصمة لا تُنسى في البصرة والعراق عبر أعماله المسرحية".

وُلد البروفيسور طارق عبد الكاظم سلمان العذاري في البصرة عام 1952، وبدأ مسيرته الفنية عام 1967 كممثل في عمل مسرحي من تأليف وإخراج عبد الله السلمي. وخلال مسيرته، ساهم في تطوير الحركة المسرحية العراقية، وشارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية.