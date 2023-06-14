العراق يوافق على زيادة عدد أبواب الذهاب والإياب في منفذ حدودي مع إيران

شفق نيوز/ أفاد قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام العقيد فرج رستمي، يوم الأربعاء، أن حرس الحدود العراقي وافق على زيادة عدد أبواب الدخول والخروج في معبر مهران الحدودي من أجل مراسم زيارة الأربعين.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية عن العقيد رستمي قوله، إنه سيزداد عدد أبواب الدخول والخروج في المعابر العراقية في المراسم.

وأضاف "لدينا تفاعل و تعاون جيد جدا مع الجانب العراقي لتسهيل حركة الزوار".

وتابع العقيد رستمي بالقول: كان أحد هواجسنا بالنسبة لهذه المراسم هو وصول مركبات الإغاثة إلى الأراضي العراقية خلال الأربعين، وتم الاتفاق على السماح بحركة مركبات الإنقاذ حتى عمق 50 كم في الأراضي العراقية.

وأكد أن الوضع على الحدود الايرانية والعراقية في المحافظة جيد جدا وليس لدينا أي مشكلة أمنية على الحدود.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.