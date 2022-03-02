العراق يواصل مفاوضاته مع دول المنبع لضمان حصته المائية في دجلة والفرات

شفق نيوز/ قال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم الأربعاء، أن الوزارة تواصل المفاوضات مع دول المنع لضمان حصة العراق المائية في حوضي دجلة والفرات.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع السابع والثمانين لهيئة الرأي في مركز الوزارة وبحضور الوكيل الفني و الوكيل الإداري للوزارة و المديرين العامين في مركز الوزارة وتشكيلاتها لغرض مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

وقال الوزير خلال الاجتماع، إن "عمل الوزارة مستمر على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمواطنين والفلاحين من خلال العمل الدؤوب والجدي في إقرار الخطة الزراعية الشتوية و الصيفية في موعدهما مع إدامة واستمرار المفاوضات والتواصل مع دول المنبع لضمان حصة البلاد المائية في حوضي دجلة والفرات".

وأكد ان الوزارة تتعامل مع ظروف استثنائية بسبب آثار التغيرات المناخية على العالم والمنطقة وقلة تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية . بعدها تم الاطلاع على نسبة الاغمار المتحققة فعليا في عموم مناطق الاهوار، موضحا أن الوزارة أدارت هذا الملف بشكل جيد من جميع النواحي وهدفها هو الحفاظ على نسبة الاغمار وفق ماهو مخطط له من قبل الوزارة وضمن الالتزامات الدولية لهذا الإرث الحضاري وضرورة تعاون جميع تشكيلات الوزارة في هذا المجال.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المائي لعموم البلاد بالنسبة للمعدل العام للامطار ومعدل الإيرادات المائية في المنشآت الخزنية فضلا عن مناقشة خطة التطهيرات التي تقوم بها ملاكات الوزارة للجداول والمبازل في عموم المحافظات، وفقا لبيان صادر عن وزارة الموارد المائية.

وكانت المبعوثة الأممية الى العراق جينين بلاسخارت، في شهر شباط الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي ، من تعرض العراق لندرة "حادة" في المياه.

وكان العراق طالب اكثر من مرة دول الجوار، بزيادة الاطلاقات المائية لانهاره، محذرا من تاثيرات النقص الحاد في مياهه الواردة عبر دجلة والفرات وغيرها من الأنهر التي تصب في شط العرب مثل نهر الكرخة في تقليص المساحات الزراعية وهجرة السكان لمناطقهم مع اعتماده على طرق ري جديدة لأراضيه لتوائم الأوضاع المائية الجديدة.

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.

واعلنت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية، أنها أنجزت حفر نحو 600 بئر ماء في العام 2021 لمواجهة شح المياه.