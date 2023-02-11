العراق يواصل إغاثة سوريا وانتشال جثامين الضحايا في تركيا.. صور

شفق نيوز/ أعلنت فرق الإنقاذ العراقية، يوم السبت، انتشال 14 جثة من تحت ركام أنقاض المباني في تركيا، فيما وصلت قوافل إغاثة جديدة، من ثلاث محافظات عراقية إلى سوريا.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع المدني العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها التخصصية في مجال البحث والإنقاذ تواصل أعمالها لليوم الثالث على التوالي، بانتشال جثث ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المناطق في تركيا وسوريا وتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف البيان، أن "الفريق العراقي انتشل 14 جثة من ثلاث بنايات مكونة من خمسة طوابق منهارة في منطقة (حافظ) في تركيا بعد أن استخدمت أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص قضبان التسليح وتفتيت الخرسانة مع استخدام معدات الإنقاذ الثقيل أيضاً، ليصبح عدد الجثث التي انتشلها الفريق العراقي 16 جثة من تحت أطنان الركام في تركيا".

وبحسب البيان، يأتي هذا الجهد، وسط إشادة كبيرة من فريق البحث والإنقاذ الدولي lNSARAG بمهنية الفريق العراقي وخبراته في التعامل مع حوادث الانهيارات.

في سياق متصل، أعلن الحشد الشعبي العراقي، يوم السبت، وصول قوافل إغاثة من ثلاث محافظات عراقية إلى سوريا.

وذكر الحشد في بيان، ورد للوكالة، أن "قوافل الدعم والإغاثة العراقية وصلت فجر اليوم السبت"، مبيناً أن "تلك القوافل ضمت مواد غذائية ولوجستية ومواد طبية وكل ما تحتاجه العائلات المنكوبة في سوريا".

وأوضح أن "أصحابها عبروا عن فرحتهم وهم يقدمون المساعدة للأشقاء في سوريا متمسكين بواجبهم الإنساني والعقائدي الذي خرجوا من أجله سابقا وحاضرا لإغاثة المناطق المنكوبة وتقديم كافة الاحتياجات حتى تخطي المحنة".

والخميس الماضي، أكدت الحكومة العراقية، استمرار الجسر الجوي مع سوريا وتركيا لنقل الاغاثات والاحتياجات الخاصة مع متضرري الزلزال.