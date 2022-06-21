العراق يواصل تسجيل الارتفاع بكورونا.. اكثر من 700 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، تزايداً كبيراً بإصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

واظهر الموقف الوبائي الذي تنشره وكالة شفق نيوز، ان "مختبرات الوزارة سجلت 751 إصابة في عموم المحافظات واقليم كوردستان، الى جانب 239 حالة شفاء من الفيروس، دون تسجيل اي وفاة".

ويوم امس الإثنين ، سجلت وزارة الصحة 515 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 225 حالة للشفاء، فضلا عن تسجيل حالة وفاة بالفيروس.

واشّرت وزارة الصحة العراقية، امس الاثنين، في بيان ارتفاعاً "ملحوظاً" في نسبة الإصابة بجائحة كورونا، وفيما بينت ان العراق دخل بموجب ذلك موجة وبائية جديدة، حذرت من متحورات جديدة متوقعة.