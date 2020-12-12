العراق يواصل انتصاره على كورونا بـ 1022 إصابة فقط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، تسجيل 1022 إصابة جديدة بكورونا، يقابلها 1772 حالة شفاء من الفيروس، مشيرة في ذات الوقت إلى تسجيل 16 حالة وفاة بالمرض وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في الموقف الوبائي اليومي الذي اصدرته الوزارة، ليوم السبت، وورد الى وكالة شفق نيوز.

وأاشر الموقف إلى أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 505669 اي مانسبته (88.2%)، موضحة أن عدد عدد حالات الاصابات الكلي بلغ 573622، وعددالحالات التي تحت العلاج 55388، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 193، وعدد حالات الوفيات الكلي 12565، وذلك منذ تفشي المرض في البلاد اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولا يبين الموقف اليومي للجائحة بحسب وزارة الصحة.