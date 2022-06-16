العراق يواجه "الثالوث المخيف" بـ١٨ ترليون دينار

شفق نيوز/ نظم البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع الخاص، ورشة تخصصية عن التغيرات المناخية والتصحر والأمن القومي.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف خلال كلمة له في افتتاح الورشة، إن "تغير المناخ والتصحر ونقص المياه يمثل ثالوثاً مخيفاً أدخل البشرية وهيئاتها الرسمية والمجتمعية في أقصى درجات الحذر والحيطة لأنه بات يهدد أمنها القومي ومستقبل أجيالها، بل وحاضرها أيضاً".

وأضاف أن "البنك المركزي العراقي تدخّل من خلال إجراءات تيسير مالي ومبادرات تنموية تجاوز مجموعها (١٧) ترليوناً إلى الآن، لافتاً إلى أنه عندما تدارسنا مع وزارة البيئة مخاطر التغييرات المناخية والانبعاثات الحرارية قررنا مواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة النظيفة والاستدامة ،كذلك أطلقنا مبادرة لتمويل شراء وحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بمبلغ (١) ترليون دينار".