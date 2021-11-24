العراق يهدر أول موجة سيول قادمة من إيران

شفق نيوز/ شهدت الحدود العراقية الإيرانية شرقي ديالى خلال الأيام القليلة الماضية تدفق أول موجة للسيول القادمة من إيران دون الاستفادة منها بسبب انعدام مشاريع الخزن.

وأبلغ مواطنون ومسؤولون وكالة شفق نيوز بأن "موجة من السيول الإيرانية تدفقت عبر وادي حران اكبر الأودية الحدودية باتجاه وادي النفط، إلا أن المياه تبددت في الأراضي وانحدرت نحو حدود محافظة واسط بسبب انعدام مشاريع الخزن شرقي ديالى".

وأكد مسؤولون خروج سد مندلي شرقي ديالى عن الخدمة بسبب طمره بالترسبات الطينية وعدم قدرته على استيعاب السيول.

وتطالب نواحي مندلي وقزانية شرقي ديالى بشكل مستمر بتأهيل سدودها المتهالكة والمهملة للاستفادة من مياه السيول الإيرانية ومعالجة أزمة شح المياه المستديمة وتداعيات الجفاف وانحسار الأمطار.