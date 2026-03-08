العراق يهب لبنان 15 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي

شفق نيوز- بيروت

تسلّم وزير الصحة العامة اللبناني ركان ناصر الدين، يوم الأحد، 15 سيارة إسعاف مقدمة كـ"هبة" من العراق لدعم القطاع الصحي اللبناني الذي يواجه ضغوطاً كبيرة في ظل الظروف الراهنة.

وجرت مراسم التسليم بحضور القائم بأعمال سفارة العراق في بيروت ندى كريم مجول، حيث أكد الوزير ناصر الدين، بحسب بيان للوزارة اللبنانية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "هذه المبادرة تمثل دعماً مهماً للقطاع الصحي، خصوصاً بعد الاستهداف المتكرر الذي تعرضت له منشآت صحية خلال جولات التصعيد السابقة".

وأوضح أن "سيارات الإسعاف ستوضع في خدمة المستشفيات الحكومية في المناطق المتضررة، بهدف تعزيز قدرات الإخلاء الطبي للمرضى والنازحين وتقديم المساعدة للجرحى"، مشيراً إلى أن "جزءاً منها سيخصص أيضاً لدعم قدرات الدفاع المدني اللبناني".

وأعرب وزير الصحة اللبناني عن "شكره للعراق"، مؤكداً أن "بغداد كانت دائماً سباقة في دعم لبنان وقطاعه الصحي".

ويأتي هذا الدعم ضمن سلسلة مبادرات إنسانية يقدمها العراق للبنان في أوقات الأزمات، في إطار تعزيز التعاون والتضامن بين البلدين، ولاسيما في المجالات الإنسانية والصحية.