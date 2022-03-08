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العراق ينقسم إلى نصفين بين أمطار وغبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-08T10:34:40+0000
العراق ينقسم إلى نصفين بين أمطار وغبار

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد على موعد مع تساقط للأمطار في مناطق، وتصاعد الاتربة المحلية في مناطق أخرى بسبب نشاط الرياح، بدءاً من يوم غد الأربعاء.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، ان أمطاراً متوسطة الشدة ستهطل في الأقسام الشمالية وبعض الأماكن المتفرقة وسط البلاد، تتزامن مع نشاط الرياح باتجاه جنوبية شرقية نشطة السرعة ببعض الأماكن".

واضاف، ان نشاط الرياح سيؤدي إلى إثارة غبار وتصاعد الأتربة المحلية، والتي تتأثر بها المدن الجنوبية وبعض الأماكن في الفرات الاوسط، عصر ومساء يوم غد الأربعاء".

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