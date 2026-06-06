العراق ينفي إيقاف ناقلة قرب هرمز بسبب رسوم عبور لإيران

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي قرب مضيق هرمز من قبل القوات الأميركية، بزعم دفع مبالغ إلى إيران مقابل السماح لها بالعبور.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه المعلومات عارية عن الصحة، مؤكدة عدم وجود أي حادثة من هذا النوع تتعلق بصادرات النفط العراقية.

وأضافت أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" تلتزم، إلى جانب الوزارة، بجميع القوانين والضوابط الدولية المعتمدة في عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة.