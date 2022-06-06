العراق ينفي أنباء تحدثت بأن الخزين المائي يكفي لثلاثة أشهر فقط

شفق نيوز/ نفت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الاثنين، ان يكون الخزين المائي للبلاد يكفي لثلاثة أشهر فقط، واصفة الانباء التي تداولت هذا الخبر بأنها غير صحيحة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تنفي "نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول خبر مفاده أن المياه تكفي لثلاثة أشهر فقط، وتؤكد أن الخزين المائي يلبي احتياجات الخطة الزراعية ومياه الشرب والمتطلبات الأخرى كافة رغم ظروف الشح المائي".

واضافت "لا صحة لمثل هكذا اخبار، وندعو وسائل الإعلام كافة لتوخي الحذر والدقة بنقل المعلومة خدمة للصالح العام".

وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده أن الخزين المائي العراقي يكفي لتغطية الاحتياجات الزراعية والانسانية لثلاثة أشهر فقط.