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العراق ينفي إقامة حج "إبراهيمي" في أور واستقبال 13 ألف مسيحي

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-03T12:39:01+0000
العراق ينفي إقامة حج "إبراهيمي" في أور واستقبال 13 ألف مسيحي

شفق نيوز / نفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، يوم السبت، الأخبار والتقارير التي تداولتها وسائل إعلام بشأن استعداد العراق لاستقبال أفواج من الحجاج المسيحيين، وقيام بعثاتٍ آثاريةٍ أمريكيةٍ وألمانيةٍ وايطاليةٍ بحملات تنقيب في مدينة الناصرية مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الأخبار والتقارير عارية عن الصحة، لأنَّها مخالفة لتعليمات لجنة الصحة والسلامة"، مبيناً أن "دور الوزارة يقتصر حالياً على تسهيل دخول عددٍ محدودٍ من الزوار المهتمين بالآثار بالتنسيق مع وزارة الداخلية إسوة بالإجراءات المتبعة مع الصحفيين الأجانب وبعض الشخصيات التي تروم دخول البلاد للمشاركة في فعاليات مختلفة وبما ينطبق مع شروط الصحة والسلامة، ووفق ظروف وتطورات جائحة كورونا".

وأهابت الوزارة في بيانها، بوسائل الإعلام "ضرورة التأني والتدقيق بشأن المعلومات المتداولة بهذا الشأن، مراعاةً للمكانة التي تبوأها العراق عن جدارةٍ واستحقاق، ولتظل المصداقية السمة البارزة في الإعلام الوطني الرصين."

ونشرت وسائل إعلامية بينها حكومية، أنباء تفيد باستعداد مدينة أور الأثرية في ذي قار لاستقبال أكبر رحلة للحج تضمّ 13 ألف حاج مسيحي لزيارة مسقط رأس النبي إبراهيم وأداء الصلاة الإبراهيمية قريباً، بالإضافة إلى بدء 10 بعثات عملها التنقيبي في مدن أور وأريدو ولارسا ومملكة لكش الأثرية بالمحافظة.

وفي هذا الصدد، ذكر مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق، حينها أن "رئيس مؤسسة السياحة والحج المسيحي ريمو كبافاريني، اتفق مع وزير الخارجية فؤاد حسين خلال زيارته الفاتيكان مؤخراً على تنظيم هذه الرحلات، التي تعدّ أكبر رحلة حج مسيحي في التاريخ لمنطقة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم، إذ تضمّ 13 ألف حاج، وستمهِّد لرحلات حجيج مسيحي منتظمة شهرياً.

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