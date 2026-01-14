العراق ينفي إغلاق أجوائه و"لوفتهانزا" تتجنب التحليق (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أكد مدير الإعلام والاتصال الحكومي ميثم الصافي، يوم الخميس، أن الأجواء العراقية "مفتوحة بالكامل"، ولا يوجد أي إغلاق أو توقف للرحلات الجوية إلى جميع الوجهات.

وقال الصافي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن مطار بغداد وجميع المطارات العراقية مستمرة في تسيير رحلاتها بشكل طبيعي ومنتظم، نافياً ما يُتداول عن إغلاق مطار بغداد أو تعليق حركة الطيران المدني.

وأوضح أن حركة الطائرات العابرة للأجواء العراقية تسير دون أي تغيير، مشيراً إلى أن أي معلومات تتحدث عن توقف الرحلات أو إغلاق الأجواء عارية عن الصحة.

في المقابل، أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تجنبها التحليق في أجواء كل من إيران والعراق حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خطاب التهديد الموجه إلى طهران على خلفية الاحتجاجات تشهدها المدن الإيرانية منذ عدة أيام.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الولايات المتحدة بدأت بإجلاء عدداً من جنودها من قاعدة العديد الجوية في قطر ومن عدة قواعد أخرى في المنطقة، تحسباً لاحتمال اندلاع صراع عسكري مع إيران على خلفية الاحتجاجات داخل البلاد.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يدرس خيار توجيه ضربات لإيران رداً على ما وصفته مصادر أميركية بـ"القتل الجماعي" للمتظاهرين، وفي المقابل، هددت إيران بالرد عبر استهداف القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.

ومن الجانب الإيراني، قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي إن قواته في "أعلى مستوى من الجاهزية" للرد على أي هجوم.