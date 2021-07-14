العراق ينفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا البريطاني

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاربعاء، توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا البريطاني، وذلك بعد عزوف كبير من المواطنين عن تلقيه.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة لم توقف إعطاء القاح استرازينيكا البريطاني، وأن اللقاح لم يسبب مخاطر صحية".

وأضافت، أن "المواطنين بدأوا بالعزوف عن أخذ لقاح استرازينيكا البريطاني وتوجهوا بكثرة على أخذ لقاح فايزر الأمريكي"، مؤكدة أن "الوزارة ستوفر اللقاح بكميات كبيرة".

وتابعت حسن، أن "لقاح استرازينيكا اثبت أنه الأكثر نجاحاً في الوقاية من انتشار العدوى"، مشيرة إلى أن "وزارة الصحة تحذو نحو رغبة المواطن في توفير الذي يرغب المواطن أن يلقح به".