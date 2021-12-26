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العراق ينفض الغبار ليواجه منخفضات مطرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-26T18:04:28+0000
العراق ينفض الغبار ليواجه منخفضات مطرية

شفق نيوز/ أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، تعرض العراق لمنخفضات مطرية في مقابل انزياح المنخفض الصحراوي الذي سيطر على أجواء البلاد خلال الأشهر الماضية.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، ان "البلاد على موعد مع هطول أمطار في مناطق مختلفة تبدأ تدريجياً فجر الأربعاء المقبل ابتداءً من الأقسام الجنوبية الغربية وتتوسع يوم الخميس".

واضاف الزيادي، ان "التوقعات تشير إلى تتجدد الأمطار مطلع العام الجديد يومي (الثاني والثالث من كانون الثاني المقبل) وقد تشمل أغلب المدن".

وبين، ان "قدوم المنخفضات المطرية للعراق يأتي بعد تحسن سلوك الغلاف الجوي وانزياح مرتفع جنوب شبه الجزيرة العربية من أجواء البلاد".

وشهدت أغلب مدن العراق، بالتحديد إقليم كوردستان، موجات مطرية غزيرة رافقتها سيولاً وفيضانات أوقعت ضحايا وخسائر مالية كبيرة.

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