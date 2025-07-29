العراق ينضم إلى الرابطة الدولية لمكافحة الفساد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، انضمام جمهوريَّة العراق، مُمثلاً بها، إلى الرابطة الدوليَّة لسلطات مكافحة الفساد، بعد توقيعها على طلب الانضمام وإرساله إلى الرابطة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرابطة رحَّبت بانضمام العراق، ودعت لعقد اجتماع افتراضي مع أمينها العام للبحث في احتياجات الهيئة.

وأوضحت أن الرابطة، التي تأسست عام 2006، مختصة بمساعدة وكالات وهيئات مكافحة الفساد حول العالم لتعزيز النزاهة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنها تضم (180) عضواً من السلطات المعنية بمكافحة الفساد، بينها (16) جهازاً عربياً.

وأضافت أن الرابطة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد من الرشوة والفساد، وتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمختصين من مختلف دول العالم.

وبينت الهيئة أن الرابطة نظّمت مؤتمرات سنوية واجتماعات عامة في دول عدة بينها النمسا، الصين، وقطر، إلى جانب ندوات وورش عمل وبرامج تدريب لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية؛ لتوحيد الجهود وتطويرها عالمياً.