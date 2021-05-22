العراق ينضم لاتفاقيتين جديدتين في منظمة العمل الدولية

شفق نيوز/ انضم العراق، إلى اتفاقيتي السلامة والصحة في عالم الزراعة وهوية البحارة، لدى منظمة العمل الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد الكريم هاشم مصطفى في الحفل الافتراضي الذي أُقيم أمس الجمعة.

وبحسب بيان صدر، اليوم، عن الخارجية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال الحفل "إيداع وثائق انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية السلامة والصحة في عالم الزراعة رقم 184 لعام 2001، وهوية البحارة رقم 185 لعام 2003 وتعديلاته، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب العراقي على هاتين الاتفاقيتين".

ووفقا للبيان، تطرق الممثل الدائم إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة العراقية لعمل ودور منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن "الانضمام لهاتين الاتفاقيتين سيكون له تأثير إيجابي على وضع العمال في القطاعين الزراعي والبحري".

وأوضح الممثل الدائم، أن "الحكومة العراقية ماضية في خطواتها للقيام بكل ما هو مطلوب للحفاظ على حقوق العمال وتحسين أوضاعهم والنهوض بسوق العمل العراقي بالشكل الذي يعيد تأكيد التزامات العراق بالعمل اللائق وفق نظام ومعايير منظمة العمل الدولية".

وأشار إلى أن "العراق يشارك بصورة فعالة في إعداد وتعديل القوانين والاتفاقيات والتوصيات في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفته عضو مناوب للمدة 2017-2021 وأنه أعاد الترشيح للمنصب ذاته ضمن (مجموعة آسيا والمحيط الهادئ) خلال انتخابات المنظمة المقبلة.".

وأضاف هاشم، أن "البعثة الدائمة لجمهورية العراق في جنيف ستواصل المشاركة الفعالة في نشاطات وفعاليات المنظمة وتنفيذ مهامها كمنسق بين منظمة العمل الدولية ومنظمات أصحاب العمل والعمال المنضوية ضمن أعمالها وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق والجهات الأخرى ذات العلاقة".

من جانبه، رحب مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، بانضمام العراق لهاتين الاتفاقيتين، وأكد أن الاتفاقيتين "سيكون لهما الأثر الإيجابي في تعزيز حقوق العمال وسوق العمل المحلي".

وأشاد رايدر، بـ"الدور المهم الذي يلعبه العراق في عمل المنظمة وكونه من أكثر البلدان العربية انضماماً إلى اتفاقياتها والذي يدل على اهتمام العراق بوضع العمل والعمال والجهود الكبيرة التي يلعبها في هذا المجال، ليصبح المجموع الكلي للاتفاقيات التي انضم إليها العراق 70 اتفاقية بعد إيداع وثائق الانضمام الخاصة بهاتين الاتفاقيتين".

وفي ختام الحفل، وقع رايدر رسمياً على "استلام وثائق انضمام العراق للاتفاقيتين أعلاه، على أن يتم تزويد العراق بإقرار الاستلام في أقرب فرصة"، وفقا للبيان.