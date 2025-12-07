العراق ينجح بادراج ملف "اسطوانة كورش" ضمن لائحة التراث العالمي

شفق نيوز - باريس

أعلن الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة (اليونيسكو) في باريس أسعد تركي سواري، يوم الأحد، أن العراق نجح بادراج ملف "اسطوانة كورش" ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال سواري في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، ان العراق نجح في اجتماعات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة (اليونيسكو) الدورة الـ43 بإدراج ملف "اسطوانة كورش" بالاشتراك مع دولتي طاجيكستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واضاف ان هذه الاسطوانة تعد من أقدم الوثائق التاريخية لحقوق الإنسان، المكتوبة باللغة السومرية العراقية، والتي وجدت في مدينة بابل العراقية، فهي تعد من صميم الحضارة العراقية.

وتابع سواري بالقول إن، الدول الأعضاء لدى اليونسكو صوتت بالإجماع على قرار إدراج الملف المشترك، والتي اجرت في دولة أوزبكستان / سمرقند الشهر الماضي واستمرت لمدة أسبوعين.

من جهته رحب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، بإدراج ملف "أسطوانة كورش" على لائحة التراث العالمي، لما تمثّله هذه الوثيقة من أهمية استثنائية في تاريخ حقوق الإنسان والحضارة العراقية.

وأكد المركز في بيان، أن أسطوانة كورش تُعد من أقدم الوثائق التاريخية لحقوق الإنسان، وهي مكتوبة باللغة السومرية العراقية، وقد عُثر عليها في مدينة بابل، ما يجعلها جزءًا أصيلًا من الهوية الحضارية للعراق وإرثه الإنساني الذي أسهم في صياغة المفاهيم الأولى للعدالة والحرية وحقوق الإنسان.

كما ثمن المركز الإجماع الذي تحقق في التصويت على إدراج الملف من قبل الدول الأعضاء لدى اليونسكو، والذي جرى في سمرقند/ أوزبكستان الشهر الماضي واستمرت أعماله لمدة أسبوعين، معتبراً أن هذا الإجماع الدولي يعكس الاحترام العميق للعراق وتراثه ودوره التاريخي في بناء الحضارة الإنسانية.