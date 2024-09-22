العراق يناقش انترنت الجيل الخامس في نيويورك

شفق نيوز/ بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد اليوم الأحد في نيويورك، مستقبل الجيل الخامس والانترنت الفضائي في العراق مع الرئيس التنفيذي لمجلس سامينا بوكار با.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المؤيد التقى بالرئيس التنفيذي لمجلس سامينا على هامش مؤتمر قمة المستقبل المنعقد في نيويورك، حيث تم مناقشة عدد من المحاور التقنية المتعلقة بتطوير قطاع الاتصالات في العراق.

واضاف البيان؛ أن الاجتماع ركز بشكلٍ أساسي على آليات توفير خدمات الجيل الخامس 5G في العراق، مع التأكيد على أهمية تبني أحدث الممارسات التقنية والبنى التحتية التي تتيح تحسين سرعة الاتصال، وتقليل زمن الاستجابة، ودعم الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع تطورات التكنولوجيا العالمية.

واشار إلى أن اللقاء تناول موضوع خدمات الإنترنت الفضائي، حيث ناقش الجانبان أفضل الممارسات العالمية لترخيص هذه الخدمات، مع التركيز على الفوائد والمضار الناتجة عن استخدام هذه التقنية، ودراسة التحديات المحتملة، كالتداخل مع الطيف الترددي الأرضي، وأثرها على البيئة والمستخدمين.

وفي إطار الحديث عن تطوير قطاع الاتصالات، أكد على أهمية دعم العراق من خلال إقامة ورش عمل ومؤتمرات عالمية وإقليمية تتناول أحدث الابتكارات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات البنية التحتية المتقدمة.

ويعد مجلس “سامينا” أحد أهم التحالفات العالمية في قطاع التكنولوجيا ويقود تحالفاً لشركات الاتصالات في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.