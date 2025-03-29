العراق يحظر دخول "اللحوم والألبان" من منفذ حدودي مع إيران

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم السبت، إصدارها لائحة تعليمات تتضمن منع إدخال اللحوم البيضاء والحمراء والألبان عبر منفذ الشلامجة الحدودي تجنباً لتهريب المخدرات من خلالها.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "اللائحة تتضمن السمك بأنواعه كافة، واللحوم بمختلف أنواعها و الدجاج و مقطعاته والتمور و بالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها".

وأشار القيسي، إلى أن "المنع يشمل فقط ما يدخله المواطنون بشكل فردي عبر تسوقهم من إيران، ولا يشمل النقل التجاري بين البلدين"، موضحاً أن "عملية المنع جاءت لتجنب تهريب المخدرات عبر هذه المواد بسبب صعوبة كشفها من خلال أجهزة السونار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، تمكن مديرية منفذ الشلامجة الحدودي جنوبي البلاد من إلقاء القبض على مسافر أجنبي أثناء محاولته تهريب 1.450 كغم من مادة الكريستال المخدرة.

وتعد هذه المحاولة الثانية خلال يومين، حيث تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، أول أمس الخميس، من إلقاء القبض على مسافر عراقي قادم من إيران ضبط بحوزته مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل أنبوب.

ويقع منفذ الشلامجة شرق محافظة البصرة، وهو أحد المنافذ الحدودية البرية الدولية بين العراق وايران.

ويستقبل العراق عبر هذا المنفذ السلع والبضائع القادمة من ايران اضافة الى السائحين والزائرين الإيرانيين الذين يقصدون العتبات المقدسة في المناسبات الدينية وغيرها.