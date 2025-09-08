العراق يمنع استيراد الدجاج المجمد ومقطعاته لحماية المنتج المحلي

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، منع استيراد الدجاج المجمد ومقطعاته بهدف حماية المنتج المحلي ومنتجي الدواجن.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القرار جاء "انسجاماً مع سياسة الوزارة في حماية المنتج المحلي ومنتجي الدواجن وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة عباس جبر المالكي"، مبينة أن "المجلس الوزاري للاقتصاد صوت على منع دخول الدجاج المجمد الكامل والمقطعات ومصنعات الدجاج، بما يضمن حماية المنتج المحلي من إغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة".

وأضاف البيان أن "القرار سينفذ بعد 45 يوماً من تاريخ صدوره، مما يتيح الفرصة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ويبلغ عدد حقول الدواجن في العراق نحو 1200 حقل على مستوى البلاد باستثناء إقليم كوردستان، فيما تبلغ عدد منشآت الدجاج البياض حوالي 500 حقل، والدجاج اللاحم نحو 700 حقل، بحسب تصريحات رسمية.