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العراق يمنح سمات دخول مباشرة في المنافذ لرعايا 37 دولة

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-21T19:27:29+0000
العراق يمنح سمات دخول مباشرة في المنافذ لرعايا 37 دولة

شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية في لندن، يوم الثلاثاء، منح سمات دخول مباشرة إلى العراق في المنافذ لرعايا 37 دولة.

وجاء في إعلان للسفارة ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ضوء اهتمام وحرص الحكومة العراقية على تشجيع الاستثمار والسياحة باعتبارهما من اهم ركائز الانفتاح الذي يحتاجه العراق في اعادة بنائه، ولما لهذين القطاعين من اهمية اقتصادية ستسهم في ازدهار البلاد، فقد قررت الحكومة العراقية منح سمات دخول مباشرة في المنافذ الحدودية ( البرية ، الجوية ، البحرية ) للأجانب من مواطني 37 دولة".

وأوضح أن الدول المشمولة هي: دول دائمة في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة الاميركية ، المملكة المتحدة ، جمهورية الصين الشعبية ، روسيا الاتحادية ، الجمهورية الفرنسية). 

ودول الاتحاد الاوروبي ( المانيا، النمسا ، بلجيكا ، بلغاريا ، كرواتيا ، قبرص ، الدنمارك ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، اسبانيا ، أستونيا ،فلندا ، اليونان ، هنغاريا ، ايرلندا ، ايطاليا ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، مالطا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، التشيك ، رومانيا ، السويد ، لاتيفيا ).

ودول أخرى هي: كندا ، سويسرا ، استراليا ، نيوزلندا ، اليابان ، كوريا الجنوبية.

وأضافت السفارة أن السمة تمنح لحاملي الجوازات الاعتيادية فقط ولاغراض الاستثمار والسياحة، مضيفة "تكون فئة السمة ( اعتيادية ) بمدة اقامة (٦٠) يومًا دون تمديدها وبرسم مقداره (٧٥) دولارا امريكيا تستحصل في المطار والمستمسك المطلوب هو جواز سفر نافذ.

وتابعت أن السمة تشمل الجوازات الاعتيادية فقط، مبينة أن السمة تمنح لحاملي جوازات السفر للدول المشمولة اعلاه بغض النظر عن اصولهم.

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