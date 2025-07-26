العراق يمنح تراخيص لشركات اتصال و إذاعتين إيرانيتين

شفق نيوز- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم السبت، منح تراخيص لشركات اتصال و إذاعتين إيرانية للعمل في العراق خلال الزيارة الأربعينية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيسها "نوفل أبورغيف، استقبل وفد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ايران، برئاسة حميد فتاحي، رئيس الهيئة التنظيمية للاتصالات، بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي شهدت توقيع محضر تنسيق الإجراءات بشأن توسيع نطاق خدمات الاتصال خلال موسم الزيارة الأربعينية لهذا العام".

وأضاف البيان، أن "الاجتماعات التي استمرت على مدى يومين بمشاركة شركات تشغيل شبكات الهاتف النقال من البلدين، شهدت مناقشة جملة من المقترحات التقنية والتنظيمية، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين، وضمان استمرارية الاتصال وسلاسة الربط في المواقع ذات الكثافة العالية".

وأشارت الهيئة إلى أن "مخرجات الاجتماع تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك من الهيئتين التنظيميتين، وتسمية نقطة اتصال مركزية من كل جانب لمتابعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى تسهيل الربط المباشر بين البنى التحتية للاتصالات عبر منفذي مهران والشلامجة، بما يعزز السعات التشغيلية المخصصة لخدمات البيانات والاتصال".

واتخذت الهيئة، بحسب البيان، قراراً بتخصيص رقم طوارئ مجاني مخصص للزائرين، وتوفير إرشادات صوتية باللغتين، إلى جانب بحث إمكانية نشر نقاط واي فاي مجانية تعمل على تردد 5 جيجاهرتز في المواقع الأكثر ازدحاماً.

وفي جانب التغطية الإعلامية، قررت الهيئة، منح ترخيص مؤقت لمحطتين إذاعيتين للبث خلال موسم الزيارة، لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً غير قابل للتمديد، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات المعتمدة مع حظر ممارسة أي نشاط تجاري ضمن هذا الترخيص.

وأوضح البيان، أن :المباحثات تناولت أيضاً تنظيم تبادل التقارير التقنية وقياسات الأداء بين الطرفين، استناداً إلى الاتفاقيات الثنائية النافذة، بالإضافة إلى مراجعة خطة إنشاء مراكز خدمة الزبائن داخل الأراضي العراقية، تخصص حصرياً لاستبدال الشرائح التالفة أو المفقودة".

وأكد أن "هذه التفاهمات تأتي ضمن استعداداتها المبكرة لموسم الزيارة الأربعينية، وحرصها على توفير بيئة تنظيمية وتقنية متكاملة، تعكس قدرة العراق ومؤسساته على إدارة هذا الحدث المليوني بكفاءة عالية واحترافية متقدمة".