العراق يمرر خدمة الانترنت الدولي "الترانزيت" بسعات تاريخية كبيرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإتصالات العراقية، يوم السبت، إمرار خدمة الإنترنت الدولي "الترانزيت" بسعات كبيرة ولأول مرة بتاريخها.

وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في بيان اليوم، إنه "نجحنا في إمرار سعات الانترنت الدولي (الترانزيت) وتعزيز موقع العراق الجغرافي"، مشيرةً إلى إمرار أكثر من (1000) غيغا ولاول مرة بتاريخ الوزارة.

وأقرت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات في آذار/مارس الماضي مشروع ترانزيت جديد يربط قارة آسيا بقارة أوروبا عن طريق العراق مرورا بتركيا، فيما تمت مناقشة وإقرار مشروع ترانزيت آخر يربط قارة آسيا بقارة أفريقيا عن طريق العراق مرورا بالأردن.

واكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، في حينها، على "توجه الحكومة العراقية ووزارة الاتصالات في الاستفادة من موقع العراق الاستراتيجي ودخوله على الخريطة الرسمية العالمية بشكل منافس لحركة مرور الاتصالات عبر الممرات الدولية الاخرى".