العراق يمد سوريا بـ19 ألف سلة غذائية

شفق نيوز/ اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، يوم السبت، ايصال 19 الف سلة غذائية مهداة من الحكومة العراقية وبالتعاون رمع وزارة الهجرة العراقية الى الشعب السوري.

وقالت الجمعية في بيان اليوم انها قامت بايصال (19) الف سلة غذائية برا عبر منفذ عرعر الحدودي تم تسليمها للهلال الاحمر العربي السوري في محافظة دير الزور".

واضاف البيان ان "الهلال الاحمر قام بنقل اكثر من (600) طنا من المساعدات الغذائية والاغاثية والطبية وحليب الاطفال منذ بدء كارثة الزلزال وحتى الان وذلك للتخفيف من معاناة المتضررين جراء كارثة الزلزال".